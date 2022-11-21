Сериал «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой в день премьеры собрал рекордные 250 тысяч просмотров

Россияне массово начали смотреть новый сериал со звездой рунета. Сюжет завязан на человеческих пороках.

В субботу, 19 ноября, состоялась премьера сериала «Монастырь» с участием Анастасии Ивлеевой. Режиссером картины является Александр Молочников. Звезда «Орла и решки» сыграла в ней прожигающую жизнь за чужой счет девушку Марию, скрывающуюся от недругов в монастыре. Об этом сообщили в телеграм-канале «Кинопоиска».

По сюжету, Мария развлекается на вилле знакомого миллионера в Дубае. Девушка позволяет себе все что хочет и в один момент впутывает в свои приключения жену своего мецената. Чтобы избежать расправы, она прячется в монастыре в российской глубинке. Мир монастыря в сериале показан доброжелательным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Ленфильм» снимет фэнтезийный сериал о русских богатырях. Как сообщили на официальном сайте киностудии, сериал представляет собой жанровый эксперимент