Апраксин двор начал движение в сторону обновления, а градозащитники сгорают от нетерпения

Печально известный в среде градозащитников рынок Апраксин двор, похоже, ждет масштабное обновление. Новый инвестор реконструкции объекта и новые арендаторы должны сделать из петербургского аналога Черкизовского рынка модное общественное пространство. Но общественников не устраивает, что спустя полгода после подписания соглашения, исторические здания все еще не обнесены строительными лесами.

Нужно признать, что в последние годы Апраксин двор из культового места 90-х постепенно превращался в трущебы. Причем, арендаторов помещений, кажется, не сильно заботил процесс разрушения исторического памятника. Главное – торговля, часто откровенными фейками или брендовыми вещами неизвестного происхождения и качества. Со статусом прогрессивного города и культурной столицы это совсем не соотносилось.

Понимая проблему, в Смольном долгое время искали инвестора на проблемный объект. Чтобы ускорить процесс, в 2021 году рынок передали в управление «Агентству по развитию имущественного комплекса» под руководством Аллы Эккерман. Ведомство, подчиненное Смольному, должно было избавиться от нерадивых арендаторов и найти компанию, которая своими силами даст Апрашке новую жизнь. И это принесло свои результаты.

Договор с инвестором торжественно подписали на ПМЭФ-2022. Теперь правит бал на реконструкции Апраксина двора застройщик Glorax, подконтрольный Андрею Биржину. В работах также планирует принять участие концерн «Питер» — один из основных собственников помещений рынка. Инвестиции в проект, по скромным оценкам, составят 50 млрд рублей.

Однако, существовала еще проблема с арендаторами, из-за которых у Апрашки и появилась репутация злачного места. Их выселение – процесс тянущийся, а не молниеносный. К тому же определить новых участников обновления Апраксина двора должны на торгах. Первые назначены на 21 ноября. Причем условия для торговцев можно назвать лояльными: при наличии единственного участника торгов, договор на аренду все же заключат, а не будут проводить процедуру заново. Итого в контур сделки по обновлению рынка войдет 12,5 тыс. кв.м. коммерческих помещений. Еще 34 тыс. выставят на торги до конца года. Получаем, что это около трети общей площади рынка.

Если Комитету имущественных отношений (в подчинении которого находится и «Агентство по развитию имущественного комплекса») удастся найти заинтересованных в возрождении Апрашки коммерсантов, не исключено, что реконструкция рынка пойдет быстрее. К тому же для предпринимателей, вложение кажется выгодным: пока рынок в полуразрушенном состоянии, аренда некоторых площадей идет с дисконтом в 25%, свидетельствуют данные КИО. После реконструкции из-за выгодного местоположения в центре и нового формата рынка, прайс может взлететь.

Пока не ясно, что конкретно Glorax совместно с «Питером» планируют делать в ходе реконструкции. Известно лишь, что застройщик в настоящий момент проходит процедуры согласования редевелопмента части одного из корпусов под жилье. Однако, даже этот факт показывает, что планы у инвесторов выходят за рамки банальной покраски фасадов и восстановления утраченной лепнины. Ведь стоимость жилья на печально известном рынке и в модном общественном пространстве, кажется, кардинально разнится.

Примечательно, что неравнодушные петербуржцы сами форсируют быстрые изменения на Апрашке. Однако, этим они могут лишь помешать работам. Несмотря на то, что Glorax заявляет, что сроки реконструкции рынка находятся в пределах 2029 года, градозащитники уже написали заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить, идет ли восстановление исторических зданий у Садовой по закону и в срок. Кажется, городские активисты не понимают, что только разработка и согласование проекта реставрации – дело не одного года, а проблемы, которые копились годами, нельзя решить за несколько месяцев. К тому же требования молниеносных результатов может сказаться на качестве работ. Тогда градозащитники, вероятно, будут снова возмущаться.

Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда в обновлении рынка заинтересованы все: и инвесторы, и Смольный, и арендаторы. Поэтому есть серьезные основания предполагать, что к 2029 году вместо полуразрушенных зданий, наводненных фейками, петербуржцы все же получат уникальное место притяжения. Нужно лишь немного подождать.