Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург придет потепление

Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург придет потепление
Фото: Unsplash

Петербуржцам не стоит ждать потепление раньше начала декабря, погода в городе остается зимней. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Потепление откладывается, скорее всего, на начало декабря, конечно если в атмосфере все “сложится”», – сообщил он в своем официальном telegram-канале.

Он также отметил, что вчера температура воздуха достигла значений, характерных для второй половины января. По его словам, 23 ноября атмосферный фронт с юга принесет небольшое потепление и снег. Но в дальнейшем температура будет понижаться.

«Температура воздуха -2…-4°, по области -2…-7°. Ветер восточный 3-8 м/с», – рассказал о погодных условиях 22 ноября ведущий эксперт центра «Фобос» Михаил Леус.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербуржцы продолжают собирать грибной урожай в конце ноября.

Александр Колесов минусовая погода михаил леус


 

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