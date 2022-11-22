Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург придет потепление

Петербуржцам не стоит ждать потепление раньше начала декабря, погода в городе остается зимней. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Потепление откладывается, скорее всего, на начало декабря, конечно если в атмосфере все “сложится”», – сообщил он в своем официальном telegram-канале.

Он также отметил, что вчера температура воздуха достигла значений, характерных для второй половины января. По его словам, 23 ноября атмосферный фронт с юга принесет небольшое потепление и снег. Но в дальнейшем температура будет понижаться.

«Температура воздуха -2…-4°, по области -2…-7°. Ветер восточный 3-8 м/с», – рассказал о погодных условиях 22 ноября ведущий эксперт центра «Фобос» Михаил Леус.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербуржцы продолжают собирать грибной урожай в конце ноября.