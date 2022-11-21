Петербуржцы продолжают собирать грибной урожай в конце ноября

Петербуржцы продолжают собирать грибной урожай в конце ноября
Фото: unsplash

Грибы не испугались морозов и продолжили расти в Петербурге. Горожане рассказали, где их искать.

Жители Петербурга и Ленинградской области обнаружили стойкость грибов к морозам. Несмотря на то, что первый снег уже выпал, они продолжают расти в лесу. Горожане ходят на «тихую охоту» невзирая на морозы. Своими лесными находками и впечатлениями от них граждане поделились в группе «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Петербуржцы отметили, что наполнить корзинку можно в лесах Выборгского района. Однако придется постараться, так как урожай засыпало снегом. Но многие грибники уже закрыли сезон и делятся старыми фотографиями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский грибник похвастался уловом белых грибов в Удельном парке. Раньше в черте города петербуржцам также попадались подберезовики.

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