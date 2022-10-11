Петербургский грибник похвастался уловом белых грибов в Удельном парке

Петербургский грибник похвастался уловом белых грибов в Удельном парке
фото: pxhere

Петербуржец нашел в Удельном парке белые грибы. Раньше в черте города петербуржцам также попадались подберезовики.

В группе «Грибы и грибники» соцсети «ВКонтакте» местные грибники продолжают делиться своими уловами. На этот раз удачливый петербуржец нашел в Удельном парке белые грибы.

«Я сначала и не поверил. Вижу, стоит такой польский (белый) гриб, скромно прикрывшись листиком. Интересненько, подумал я. Хвать листик! А там польский гриб! Ну думаю всё! Надо искать грибы!» — поделился своим восторгом мужчина в соцсети.

Глазков также отметил, что раньше в черте города попадались и подберезовики. Теперь жители города собирают белые грибы, несмотря на не самое удачное начало сезон. Любители тихой охоты гребут в лесах Ленобласти целые корзины грибов. Особо азартным грибникам охоты не мешают ни дожди, ни похолодание.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, биолог Глазков посоветовал отказаться от употребления грибов-гигантов.

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