Александра Ебралидзе признали банкротом в Арбитражном суде Петербурга

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал бизнесмена Александра Ебралидзе банкротом. Он уже около года находится под арестом по делу о хищении почти 3 млрд рублей.

На должность финансового управляющего владельца отеля Taleon Александр Володин из саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие». Свой первый отчет он должен будет представить к апрелю 2023 года.

Как сообщает АБН, в требованиях кредиторов Александра Ебралидзе числится долг перед банком «Санкт-Петербург» в 5,5 млрд рублей. Кредитная организация подала иск по выданным более десяти лет назад кредитам. Средства были выданы ЗАО «Елисеев Палас Отель», одним из владельцев которого является Ебралидзе.

Об исках банка к ПАО «Талион», ЗАО «Елисеев палас отель», ООО «Талио-Принцепс» и ООО «Конфэктор», частным или полным бенефециаром которых является Александр Ебралидзе, известно с 2019 года.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербургская полиция заподозрила ранее задержанного в причастности к эпизодам мошенничества над пенсионерами.