В Петербурге открылся крупнейший фуд-молл в Европе

В понедельник, 21 ноября, в здании Варшавского вокзала в техническом режиме открылся фуд-молл «Vokzal 1853» – крупнейший в Европе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Как сообщается, в историческом здании площадью 34 тысячи квадратных метров, расположенном на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, открылся не только фуд-кластер, но и площадка для мероприятий. Со временем там будут проходить концерты, кинопоказы, мастер-классы, презентации и другие мероприятия.

«Vokzal 1853» сможет вместить 2,5 тысячи посетителей и 4 тысячи посадочных мест. Комплекс должен стать ещё одним местом, привлекающим внимание жителей Северной столицы. В здании уже открылись различные фуд-корты, магазины и кинотеатр.

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