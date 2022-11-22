Ученые узнали, когда у младенцев появляется воображение

Специалисты Центрально-Европейского университета выяснили, что в 14 месяцев младенцы уже могут обдумывать несколько вариантов развития событий.

Как сообщили в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B, исследователи показывали младенцам видео-анимации. В них три разных объекта двигались на двух экранах по нескольким сценариям.

Ученые фиксировали диаметр детских зрачков, чтобы сравнить реакции. Они выяснили, что зрачки 14-месячных младенцев расширялись сильнее, когда они смотрели на сцену, предполагающую несколько вариантов. По мнению ученых, это говорит об усиленном умственном процессе и воображении.

Способность воображать и обдумывать сценарии будущего очень важна для человека. Исследование показало, что основы способности думать об альтернативных возможностях закладывается в сознании человека еще до речи.

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