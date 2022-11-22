Setl Group завершил сезон озеленения

Один из крупнейших застройщиков Петербурга Setl Group за текущий год высадил на придомовых территориях своих жилых комплексов более 11 тысяч кустарников и деревьев. Во дворах новостроек созданы аллеи, зоны отдыха, экопарки, альпийские горки.

Наиболее заметными работами Setl Group по озеленению новых кварталов в этом году стали Солнечный сквер в ЖК «Солнечный город. Резиденции» и дендропарк с дизайнерскими зонами отдыха ЖК Svetlana Park. Последний проект получил признание на конкурсе «Золотой Трезини», а также награду всероссийского конкурса ТОП ЖК-2022 в номинации «Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн территории жилого комплекса». Во дворе домов первой очереди Svetlana Park, введенной в эксплуатацию в начале года, проектировщикам удалось добиться гармоничного сочетания деревьев и кустарников с разными формами кроны.

Солнечный сквер в ЖК «Солнечный город. Резиденции» на юго-западе города представляет рекреационное пространство в модном скандинавском стиле с елями и кленами, яркими цветниками и кустарниками. В его центральной части находится декоративная композиция из туй, валунов и многолетних растений. На территории сквера появились как аккуратные дорожки для неспешных прогулок, так и спортивные площадки для активного отдыха.

ЖК «Автограф в центре» в этом году обзавелся уютной аллеей для прогулок и экопарком с хвойными и лиственными растениями. В разных частях двора высажены декоративные кустарники, которые летом украсят пространство яркими оттенками. Еще одно украшение двора – это шаровидные ивы и клены с яркой – бордово-красной, золотистой и светло-зеленой – окраской листвы. Ландшафтный дизайн зоны отдыха в ЖК «Автограф» также был отмечен на престижном конкурсе «Золотой Трезини».

Застройщик отмечает, что при озеленении учитываются особенности местного климата. В числе наиболее частых растений, встречающихся в жилых комплексах Setl Group – молодые ели, сосны, сирень, березы, клены разных сортов, спокойно переносящие капризы петербургской погоды. Из кустарников в новых дворах преобладают спиреи, чубушники, барбарис, кизильник. Композиции неизменно дополняют многолетние цветы, каменные глыбы и альпийские горки. Ни один проект озеленения жилого комплекса от Setl Group не похож на другой, подчеркивают в компании. Например, на территории ЖК «Зеленый квартал» на Пулковских высотах спроектировано несколько фруктовых садов и уже высажены сиреневые и яблоневые аллеи.

В следующем году холдинг планирует применять для жилых комплексов комфорт- и высокого комфорт-класса собственную эксклюзивную концепцию озеленения – SetlPark. Она предполагает два стиля: пейзажный для мало- и среднеэтажных комплексов и регулярный для комплексов высотой более 12 этажей.

Пейзажный стиль выделяется естественной асимметричностью и свободными планировками, а регулярному свойственны правильные четкие формы. Новая «философия озеленения» найдет свое отражение в новых очередях жилых комплексов «Солнечный город», «Солнечный город. Резиденции», «Парадный ансамбль», «Сенат в Московском» и Univer City. Работы по благоустройству придомовых территорий и дворов возобновятся весной 2023 года.

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