В Петербурге запретят добывать березовый сок и жечь листья

С 1 января 2023 года петербуржцев будут штрафовать за неправильное использование зеленых насаждений. Законопроект уже опубликовали на официальном сайте городской администрации.

По нему жителям Северной столицы будет запрещено засыпать листьями стволы деревьев и кустарников, обустраивать на них гамаки, качели и бельевые веревки.

Больше не разрешена добыча березового сока. Кроме того, под запрет попадает сжигание листьев и разведение костров. Использование пиротехники и мангалов на озелененных территориях также повлечет за собой штраф.

Для физических лиц он составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 30 тысяч, а для юридических лиц – от 50 до 500 тысяч.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге туристам придется платить сервисный сбор. До этого курортный сбор приходилось платить только в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, рассказали в пресс-службе Государственной Думы.