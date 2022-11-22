Суд Петербурга принял жалобу на решение о признании блокады геноцидом

Городской суд Северной столицы зарегистрировал жалобу от горожанина, который не согласился с решением о признании блокады Ленинграда геноцидом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно опубликованной информации, апелляционная жалоба была передана судье. Гражданин просит отменить решение суда и прекратить разбирательство, объясняя это тем, что установление факта геноцида возможно только в рамках уголовного судопроизводства. Решение о признании блокады Ленинграда геноцидом было принято в октябре 2022 года. Тогда на заседаниях стало известно, что в указанный период погибли, как минимум, 1 093 842 человека, а нанесённый ущерб составил 35,3 трлн рублей.

«Судом было проведено 7 судебных заседаний, допрошено 12 специалистов и 4 свидетеля. Изучены материалы с грифом «Совершенно секретно», а также видеоматериалы, фото, экспертизы, исторические документы», – сообщили ранее в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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