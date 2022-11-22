В Петербурге установили 190 новых остановок

В Петербурге установили 190 новых остановок
Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

За три месяца осени 2022 года в Санкт-Петербурге были установлены 190 павильонов ожидания пассажирского транспорта. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

«Новые конструкции появились в 12 районах. Лидеры по количеству – Выборгский, Курортный и Петродворцовый», – уточнили в сообщении, добавив, что в общей сложности в 2022 году Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга рассчитывает установить 317 новых остановок. 151 будет установлена на новом месте и еще 166 заменят устаревшие.

Всего в 2022 году Комитетом по благоустройству предусмотрен монтаж 317 новых остановочных павильонов: 151 поставят там, где до этого их не было, а 166 штук призваны заменить физически и морально устаревшие.

Также отмечается, что установку конструкций по адресной программе планируется полностью завершить в первой декаде декабря.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге запретят добывать березовый сок и жечь листья.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новые остановки


 

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