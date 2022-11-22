В Петербурге обманутая пенсионерка отдала мошенникам 1 млн рублей

Утром 21 ноября правоохранители получили сообщение от пенсионерки, проживающей на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Неизвестный «капитан юстиции» убедил ее перевести ему 1 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.spb, 14 ноября примерно в 15:40 потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился «капитаном юстиции». По его словам, сбережения петербурженки были в опасности в связи с чем их следует снять и положить на якобы безопасный счет.

16 ноября пенсионерка сняла 1 000 000 рублей, а уже 18 ноября передала их неизвестной женщине, представившейся курьером банка. Мошенница также оставила расписку.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что в Санкт-Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве дочери. Утром 20 ноября 2022 года женщина родила дочь, после чего выбросила ее через окно.