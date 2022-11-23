С 23 ноября в Петербурге изменится расписание электричек из-за ремонта путей

Электрички Санкт-Петербурга и Ленинградской области начнут ходить по новому расписанию в связи с проведением ремонтных работ на железной дороге. Изменения вступят в силу с 23 ноября, сообщили в пресс-службе областного Комитета по транспорту.

Часть пригородных поездов перестанет ходить до 29 ноября. Электрички №6817 и №6830 не выйдут на маршрут «Мельничный Ручей – Ладожское озеро» в 23 и 24 ноября. В эти дни также будут отменено движение составов №6913 и №6924, курсирующих от Петрокрепости до Невской Дубровки. 29 ноября не поедут поезда № 6529 и № 6544, следующие по пути «Санкт-Петербург – Сосново», а также поезд № 6548 на участке Кузнечное-Сосново.

В среду, 23 ноября, изменения расписания коснутся электричек № 6823, 6832 и 6834, следующих из Санкт-Петербурга до Ладожского Озера и обратно. В список также вошел поезд №6924, следующий из Невской Дубровки в Северную столицу №6921, отправляющийся в Петрокрепость.

В пятницу, 25 ноября, поезда № 7532 из Сосново и № 6540 из Васкелово в Санкт-Петербург поедут по измененному расписанию. Также 29 ноября отменят составы № 6529, 6544, идущие в Сосново.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге установили 190 новых остановок.