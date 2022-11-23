В Петербурге 23 ноября ожидается потепление и снег

В среду, 23 ноября, петербуржцев ждет легкий мороз и снег. При этом температура будет выше в сравнении с первыми днями рабочей недели, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня Северная столица продолжит ощущать влияние периферии циклона, кружащего в центре Европейской России», – написал он в своем telegram-канале, объясняя этим преимущественно облачную погоду и небольшой снегопад в городе.

Согласно прогнозу синоптика, температура воздуха может опуститься до -3 градусов в Санкт-Петербурге и до -6 – в Ленинградской области. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, выйдя за верхнюю границу нормы.

В четверг снега не ожидается, но в Северной столицы станет холоднее на несколько градусов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам метеоролога Юрия Куткевича, в последние недели ноября в Санкт-Петербурге образуется лед на дорогах. В связи с этим автомобилисты должны проявлять дополнительную осторожность.