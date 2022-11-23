Россиянам рассказали о размере пособия по безработицы

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, количество безработных в стране достигнет отметки 3,5 млн. человек в 2022-2024 годах. Gazeta.spb выяснила размер пособия

Пособие могут получать граждане России, потерявшие работу или ищущие ее впервые. Минимальный размер пособия – 1500 рублей в месяц. Оно полагается гражданам, которые до этого не работали, не провели на месте работы больше года или работали меньше 26 недель в году.

Максимальный размер пособия составляет 12 792 рубля – его получают все прочие категории граждан в первые три месяца. По истечении этого срока размер выплат снизится до 5000 рублей, которые будут выплачиваться в течение полугода. Для безработных предпенсионного возраста этот срок увеличивается до 12 месяцев.

Если безработный предпенсионер официально отработал от 26 недель и больше, ему в первые три месяца полагаются выплаты в 75% от прошлого заработка, но только в пределах границ пособия. На следующие четыре месяца – 60%, а с восьмого – 45%. Для получения пособия необходимо встать на учёт в центре занятости населения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что закон о запрете на списания пенсий детей-инвалидов прошел первое чтение в Госдуме.