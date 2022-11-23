Первая очередь аэродрома Левашово заработает в декабре 2023 года

Первая очередь аэродрома Левашово в Ленинградской области откроется уже в декабре 2023 года. Российское военное ведомство и ПАО «Газпром» заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродрома Левашово.

Как сообщается, в проект по реконструкции аэродрома будет вложено свыше 10 млрд рублей.

Компания «Газпром» является самым крупным акционерным обществом в России. Из отчета за первые 6 месяцев 2021 года, уставной капитал составляет 325,194 млрд руб. и состоит из 23 673,5 млн обыкновенных акций с номинальной стоимостью 5 руб. Ключевыми фигурами в компании являются Виктор Зубков и Алексей Миллер

Ранее Gazeta.spb сообщала, что организаторы Архитектурного биеннале, которое будет проходить в Санкт-Петербурге в период с 23 по 27 ноября, презентовали проект нового аэропорта в Левашово.

При благоприятном стечении обстоятельств он положит начало созданию большого транспортного хаба. Новая воздушная гавань, согласно расчетам, может позволить достичь пассажиропотока в 20 млн человек в год. Это, по словам вице-губернатора Алексея Корабельника, может стать причиной для строительства нового терминала Пулково.