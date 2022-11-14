Второй аэропорт сделает Петербург важным транспортным хабом?

Архитектурная биеннале, намеченная в Петербурге на конец ноября, еще не начавшись, успела презентовать несколько важных строительных проектов. Один из них – новый аэропорт в Левашово, реконструировать который будет «Газпром». При благоприятном стечении обстоятельств он может запустить процесс создания на берегах Невы большого транспортного хаба.

Формально, аэродромом в Левашово уже можно пользоваться, но в ограниченном формате. Постановление правительства под руководством Михаила Мишустина гавань допустили до обслуживания международных рейсов еще летом 2022 года. А в 2023 году планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу, построить необходимые сооружения и коммуникации, а также дооснастить аэродром необходимым аэронавигационным и метеорологическим оборудованием. На архитектурной биеннале как раз показали внешний облик нового терминала, который напоминает работы Захи Хадид.

В компании ООО «Газпром инвест» уже заявляли, что аэропорт будет использоваться не только воздушным флотом газового монополиста, но и будет открыт для сотрудничества с другими компаниями. Из-за своей кулуарности, пропускная способность гавани составит лишь 250 человек в час. Для сравнения, Пулково рассчитан на 1800 человек в час. И согласно последний статистике оператора аэропорта «Воздушных ворот Северной столицы» приближается к пику своей способности принимать растущее число пассажиров.

И здесь как раз открытие Левашово рискует стать камнем преткновения для дальнейшего расширения главного воздушного хаба Петербурга. Триггерным показателем, который предполагает строительство нового терминала Пулково, вице-губернатор Алексей Корабельников уже не раз называл достижение пассажира потока в 20 млн человек ежегодно. Кажется, что Северная столица, несмотря на закрытие воздушного пространства Европы и последствия пандемии, все же планомерно приближается к этой цифре. Так, согласно данным «Воздушных ворот Северной столицы» за 10 месяцев 2022 года, Пулково обслужил уже 15,5 млн человек. Простая арифметика показывает, что это примерно 1,5 млн в месяц. То есть к концу года можно ожидать порядка 18 млн пассажиров.

Если же темпы прироста пассажиров сохранятся, то вопрос о реконструкции авиаузла со строительством нового терминала рискует встать уже в следующем году. Тогда же инвесторы Пулково могут вспомнить о соглашении, подписанным еще Валентиной Матвиенко, которое предполагает, что до 2030 года в радиусе 300 км от Пулково новых авиахабов появляться не должно. Не исключено, что собственники авиагавани откажутся от планов на ее развитие, как раз ссылаясь на нарушение договоренностей со стороны Смольного.

Однако, не только обязательства перед инвесторами Пулково могут поставить под вопрос его дальнейшее развитие. Так, в составе акционеров АО «Воздушные ворота Северной столицы», согласно данным «Сбис» до сих пор числится немецкая компания Fraport. Ей инвестировать в новую очередь петербургского аэропорта мешают европейские санкции. В таком случае основная нагрузка может лечь на холдинг ВТБ или бюджет Санкт-Петербурга.

Получается, что новый проект «Газпрома» в Левашово может сыграть злую шутку с рядовыми путешественниками и клиентами Пулково. Доступ в новый аэродром будет преимущественно у бизнес-авиации, а регулярные рейсы продолжит принимать «южный» и потенциально перегруженный аэропорт.

Впрочем, есть и другой вариант развития событий. Пока Пулково находится на правах монополиста в Петербурге, а соответственно может не слишком задумываться о комфорте пассажиров и выгодных условиях обслуживания для авиакомпании. Если в городе появится конкурент, вероятно, «Воздушные ворота Северной столицы» запустят реконструкцию даже раньше времени, чтобы сохранить свои лидирующие позиции. И тогда в Петербурге сформируется важный транспортный хаб, который поможет преодолеть последствия санкций, сковавших порты Петербурга и Ленинградской области.