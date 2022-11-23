В Кировске полицейскому выстрелили в голову из травмата

В ночь с 22 на 23 ноября в полицию поступило сообщение о сотруднике ОМВД, который получил ранение в голову в Кировске Ленинградской области.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области, примерно в 02:05 в полиции получили информацию о том, что 47-летний сотрудник ОВД получил ранение из травматического оружия.

«Злоумышленник с места преступления скрылся. Полицейскими приняты меры к его розыску и задержанию», – говорится в сообщении ведомства.

Состояние правоохранителя после ранения в голову оценивается как тяжелое. Он был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в гибели москвички. Он сам заявил в полицию, планируя таким образом отвести от себя подозрения в убийстве. Его он совершил после отказа женщины в близости.