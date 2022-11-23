Больше никакого шума: суббота станет официальным выходным в Петербурге

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга собираются уточнить понятие «выходные дни» в законе о тишине. Депутаты городского парламента утвердили законопроект, по которому шуметь запрещается и в субботу.

«Депутаты Дмитрий Павлов, Александр Рассудов и Денис Четырбок предлагают уточнить отдельные нормы “закона о тишине». В частности – конкретизировать понятие “выходные дни”, установив, что к ним относятся суббота и воскресенье”, – сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Также отмечается, что норма не будет распространяться на субботу и воскресенье, официально объявленные рабочими днями, а также выходные, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Так, считают авторы, удастся исключить неоднозначное толкование статьи закона Санкт-Петербурга, предусматривающей наказание за шум в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге утвердили бюджет на ближайшие три года.