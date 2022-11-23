В Адмиралтейском районе перекроют движение с 25 ноября

В Адмиралтейском районе с 25 ноября по 1 декабря будет перекрыто движение по Большому Казачьему переулку у Загородного проспекта. Запрет на проезд транспорта связан с работами по строительству временного газопровода.

В качестве потенциальных путей объезда закрытого участка автомобилистам Северной столицы предложены Большой Казачий переулок, Малый Казачий переулок, Гороховая улица, Загородный проспект.

«Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ», – подчеркнули в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Северной столице за три месяца установили 190 новых остановок. Новые конструкции появились в 12 районах. Лидеры по количеству – Выборгский, Курортный и Петродворцовый