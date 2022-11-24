Петербуржцы стали больше искать работу и подработки

Спрос на рабочие места в городе растет. Однако чаще вакансий ищут в других регионах.

Ситуация на рынке труда в Петербурге продолжает меняться. Местные жители стали на 3,1% чаще искать работу и различные подработки за последний месяц. Сравнительно с 2021 годом, петербуржцы стали искать работу на 11,5% более часто. За месяц работодатели сократили число вакансий за месяц на 3,6%, а сравнительно с аналогичным периодом 2021 года – на 17%. Об этом стало известно из исследования, проведенного аналитиками hh.ru.

В рейтинге спроса на работу и дополнительный заработок Северная столица занимает 12 место по стране. Лидируют Камчатский край (+12% новых резюме за месяц), Магаданская область (+9,6%), Ненецкий АО (+8,8%), Мурманская область (+4,3%), Карелия (+4,2%), Якутия (+3,9%), Архангельская область (+3,9%).

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