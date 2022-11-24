Стало известно, какая российская песня останется хитом еще на 10 лет

Музыкальный критик порассуждал о популярной пенсе будущего. Он считает, что ей будет известная композиция 90-х.

Музыкальные хиты живы, пока они звучат отовсюду, а люди вовсю подпевают словам. По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, одним из таких шлягеров стала песня группы «Руки вверх!» — «Крошка моя». Он считает, что песня будет хитом как минимум еще 10 лет.

Как сообщает «МК в Питере» популярность трека уже начала падать, лидер группы Сергей Жуков до сих пор остается композитором. Но «Крошка моя» по-прежнему звучит на дискотеках, а россиянам песня не надоедает. Коллектив обрел популярность в середине 90-х, его композиции любимы публикой и по сей день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бузова похвасталась квартирой за 120 млн рублей. Звезда показала видео, на котором позирует на фоне живописного пейзажа.