Петербуржцы поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем

Горожане отреагировали на мысль изменить пункт в Трудовом кодексе РФ. Большинство оказались «за».

Уже долгое время в Госдуме обсуждают инициативу сделать выходным днем 31 декабря. Депутаты считают, что последний день года россиянам лучше провести в кругу семьи и как следует подготовиться к празднику. Так, 82% опрошенных жителей Петербурга идею поддерживают. Еще 10% воздержались от ответа, а 8% высказались против. Об этом стало известно из исследования, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.

По всей стране поправку в Трудовой кодекс РФ поддержали 83% опрошенных. Свой выбор они объясняют тем, что 31 декабря «все равно никто особо не работает». Против высказались 6%, они считают, что в России новогодние праздники и так слишком длинные.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме хотят сделать 31 декабря выходным днем.