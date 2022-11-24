Блогер Некоглай был выдворен из России: он снял пародию на военнослужащего РФ

В Москве звезду интернета из Молдавии решили выдворить из РФ. Причина в миграционных нарушениях.

Гражданин Молдавии, блогер Некоглай, настоящее имя Николай Лебедев, ранее опубликовавший в Сети пародию на российского военнослужащего, был выдворен из России за нарушения миграционного законодательства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, минувшей ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда. До этого он находился в Центре временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово в Московской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что блогер Дмитрий Пучков, более известный как «Гоблин», подверг критике уехавших из России отечественных звезд и высказал, по каким причинам они могли пойти на данный поступок. Об этом он завил в эфире Эмпатия Мануччи» на YouTube.