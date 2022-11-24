Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав инвалида-колясочника

В Петербурге инвалид-колясочник не может выехать из дома без трудностей из-за отсутствия необходимых условий. В СК заинтересовались жалобой.

Ранее в социальных сетях мать инвалида-колясочника опубликовала комментарий, в котором рассказала, что ее сын с большим трудом по необходимости выезжает из своего жилья из-за отсутствия условий на придомовой территории. Петербурженка также раскритиковала работу городского следкома, отказавшегося проводить проверку. Информацией об этом поделились в пресс-службе СК.

Председатель надзорного ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления в лице Парастаевой М.Г представить доклад по ситуации. Из обращения следует, что до сих пор мер по восстановлению прав инвалида не принято.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что закон о запрете на списания пенсий детей-инвалидов прошел первое чтение в Госдуме.