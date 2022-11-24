В Петербурге до 21 января арестован руководитель НИИ вакцин и сывороток по делу о взятке

В Петербурге до 21 января арестован руководитель НИИ вакцин и сывороток по делу о взятке
Фото: Baltphoto / Александра Лучинкина

Петербургский суд вынес решение по делу подозреваемого во взяточничестве замдиректора по финансам ФГУП СПбНИИВС ФМБА России. Он арестован до января 2023 года.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес решение о заключении под стражу до 21 января 2023 года руководителя НИИ вакцин и сывороток Андрея Васильева. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По материалам дела, подсудимый в период с 29 ноября 2018 года по 11 июня 2020 получил от заместителя гендиректора ООО «Стадиум» Михаила Бакунина взятку в размере 30 млн рублей. По условиям сделки, подозреваемый помог победить фирме в госзакупке на поставку инкубационного куриного яйца. Начальная стоимость контракта составляла 153,8 млн рублей. Васильев вину не признал. Суд отправил его под стражу до 21 января 2023 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге адвокат и два полицейских обвиняются во взяточничестве.

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