Гололедица покроет морозной коркой петербургские дороги 25 ноября

В МЧС горожан предупредили об опасной обстановке на улицах в конце недели. Это касается не только автомобилистов.

В пятницу, 25 ноября, на дорогах в Петербурге ожидается гололедица. Соблюдать осторожность стоит как водителям, так и пешеходам. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Передвигаться пешком и на машине нужно аккуратнее. Пожилым петербуржцам порекомендовали использовать для передвижений трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом. Водителям же посоветовали соблюдать нужную дистанцию во время поездок и соблюдать скоростной режим. Важно, чтобы резина была соответствующей сезону.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали о правилах вождения в гололед. Спешка при пользовании авто может закончиться плачевно.