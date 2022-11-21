Петербуржцам рассказали о правилах вождения в гололед

Ездить по дорогам стало опаснее из-за холода. Спешка при пользовании авто может закончиться плачевно.

Улицы Петербурга окутал мороз. Гололедица и снег покрыли трассы и дороги. По этой причине горожанам напомнили правилах техники безопасности в суровую погоду. Прежде всего, перед тем, как садиться за руль, нужно снять варежки. Иначе они будут скользить по рулю. При этом в кожаных перчатках вождение допускается.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», необходимо поменять летнюю резину на зимнюю. При небольшом минусе двигателю требуется прогрев. Это позволит теплому маслу равномерно распределиться по машине. Важно правильно держать руль, так авто будет двигаться плавно, без рывков. При езде 50 км/ч дистанция от другой машины должна быть аналогичной в метрах. Зимой для поездок требуется больше времени, это стоит учитывать при необходимости прибытия к определенному времени.

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