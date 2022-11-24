В Петербурге отменили массовые новогодние гуляния: куда пойти в праздничные дни

Несмотря на отмену массовых гуляний в Петербурге на новогодние праздники, тем, кто решит провести отдых в городе все же будет, чем заняться. Рассказываем, куда идти, чтобы погрузиться в праздничную атмосферу.

Для начала отметим, что не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце. Смольный оставил новогодние елки для детей. Но и взрослые смогут найти себе развлечение.

Например, в праздники будет работать Рождественская ярмарка на Манежной площади. Причем одной площадкой в этом году ограничиваться не стали: базар охватит Садовую и Кленовую улицы, а также Конюшенную площадь и Певческий мост. Для гостей ярмарки подготовят фотозоны, обещана и развлекательная программа на тему «Щелкунчика». Вместе с этим предполагается, что будет организована зона торговли и общепита – каждую точку стилизуют под праздничный домик.

Кроме этого, почти все новогодние праздники в спортивном комплексе «Юбилейный» будет идти представление фигуристов «Спящая красавица». Главную роль в постановке исполнит Анна Щербакова – золотая медалистка Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании. Судя по сервисам афиш, свободные места еще остались. Стоимость билетов начинается с 700 рублей.

На другой площадке, в Ледовом дворце, выступать 4 и 5 января будет коллега Щербаковой по сборной – Александра Трусова. Она вместе с Евгением Плющенко представит ледовое шоу по мотивам «Лебединого озера». В день запланировано по два представления: в 13 и 17 часов. Билеты также еще доступны в продаже.

На «Щелкунчика» можно сходить в Мариинский театр. Там его будут показывать дважды в день все новогодние праздники, поэтому мест должно хватить на всех желающих. Например, 2 января можно разместиться в партере за 12 тыс рублей.

Семьи с детьми могут отправиться в путешествие на праздничном поезде. Отходит он от Финляндского вокзала по выходным, начиная с 17 декабря, в 12:20. Маршрут пролегает до Зеленогорска и обратно, причем каждые 15 минут в пути детей будут знакомить с новыми сказочными персонажами: Полярниками, Снежей, Чудесником, Ёлочкой, Дедом Морозом, Снегурочкой, огромным Йети. Вместе с этим в программе запланировано и научное шоу. Билет на такой поезд стоит 2,5 тыс рублей.

В Анненкирхе уже сейчас можно насладиться новогодней атмосферой на выставке «Рождество». Организаторы обещают масштабные инсталляции, «северное сияние» и рассказ об истории праздника. Выставка будет работать до 29 января. Входной билет – 500 рублей, для льготных категорий граждан действуют скидки.

Еще одна выставка, с посещением которой можно повременить до новогодних праздников, это проект «Зерцало» в Манеже. Ее работу как раз продлили до 8 января 2023 года. Экспозиция рассказывает о развитии русского провинциального портрета XVIII-XIX веков. Параллельно в Манеже работает и программа арт-медиаций, когда зрители смогут пройтись по выставке в сопровождении эксперта в области живописи и вместе с ним интерпретировать уведенные полотна.