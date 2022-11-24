Глава СК Бастрыкин поручил организовать проверку после падения ребенка с батута в Петербурге

Девочка оказалась в больнице после посещения батутного центра. СК заинтересовался инцидентом.

В одном из батутных центров Петербурга девочка повредила позвоночник. Накануне в СМИ появилась соответствующая информация. На данный момент несовершеннолетняя проходит лечение в реабилитационном центре. Информацией об этом поделились в пресс-службе следственного комитета.

Председатель надзорного ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству СК по Северной столице организовать доследственную проверку по факту травмирования малолетней и представить доклад. По информации западных специалистов, треть травм, полученных детьми на батутах, приводит к госпитализации. Падения с батута считают опасными, и приводят к 27-39% от общего числа травм.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав инвалида-колясочника.