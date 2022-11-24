В Петербурге наградили победителей премии «Строитель года»

В Санкт-Петербурге завершился отраслевой конкурс «Строитель года», который с 2003 года проводится в сфере недвижимости. Победителей конкурса, инициатором и организатором которого выступает СРО А «Объединение строителей СПб», определяют представители профессионального сообщества и жители города.

В ходе онлайн-голосования петербуржцы определили победителей в трех номинациях: «Ожидание года», «Лучший проект благоустройства» и «Проект года».

В нынешнем году победителем в номинации «Проект года», где за победу боролись девять проектов крупнейших компаний-девелоперов, стал гребной клуб «Причал’Ю» в Приморском районе. На торжественной церемонии, которая прошла 23 ноября, награду от председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игоря Креславского получила директор проекта «Юнтолово» Ирина Межейникова.

Созданный компанией «Главстрой Санкт-Петербург» гребной клуб «Причал’Ю» работает с лета 2022 года в жилом комплексе «Юнтолово». Расположена спортивная база в акватории реки Юнтоловка в Приморском районе Петербурга.

На водном участке, площадь которого составляет около 1500 м, горожане с наступлением тепла могут покататься на байдарках, каноэ, набирающих популярность SUP-бордах или лодках-драконах. Петербуржцы могут заниматься здесь йогой на воде или изучать академическую греблю. В клубе созданы условия как для тренировок профессиональных спортсменов, так и для тех, кто только знакомится с греблей — взрослых и детей.

Летом на территории клуба проходят различные городские мероприятия — как, к примеру, организованная минувшим летом экологическая акция, участники которой очищали реку Юнтоловку.

Гребной клуб «Причал’Ю» построен в рамках первого этапа масштабного проекта, который реализуется совместно девелопером «Главстрой Санкт-Петербург» и АНО «Центр поддержки и развития водных видов спорта». Завершить благоустройство реки Юнтоловка планируется к 2030 году. В результате площадь гребного клуба увеличится до 15 000 кв.

Компания «Главстрой Санкт-Петербург», которая выступает девелопером жилого комплекса «Юнтолово» в Приморском районе Северной столицы, основана промышленником Олегом Дерипаской. На территории ЖК возводится социальная, рекреационная, коммерческая и прочая необходимая горожанам для жизни инфраструктура.

Зоны зеленых насаждений планируется увеличить за счет аллей, которые разобьют между жилыми кварталами, и паркового комплекса площадью 20 га — он появится в центре комплекса. Девелопер планирует обустроить здесь разнообразную инфраструктуру для отдыха — прогулочные и велосипедные дорожки, пространства для детских игр и занятий спортом.

Ежегодный конкурс «Строитель года» был создан с целью привлечь внимание органов госвласти Петербурга и общественности к тем проектам на строительном рынке, которые являются наиболее актуальными и отвечают современным тенденциям. Премия, на которую могут рассчитывать профессиональные участники строительного рынка, сегодня считается одной из самых престижных и обладающих высоким статусом в сфере недвижимости.