«Они без присмотра»: тренер школы олимпийского резерва рассказала, почему дети травмируются на батутах

Специалист поделилась, из-за чего дети получают травмы на батутах. Есть две причины.

В очередной раз в Петербурге ребенок пострадал в результате посещения батутного центра. Девочка проходит реабилитацию, а председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента. О том, почему это могло произойти и как уберечь детей от травмирования при прыжках, рассказала в беседе с Gazeta.SPb инструктор-методист школы олимпийского резерва Адмиралтейского района по прыжкам на батуте Надежда Конышева.

«Чтобы не было травм, спортсмен все время находится при тренере. А в батутных клубах и игровых центрах дети без присмотра постоянного. За ними кто-то должен следить, но невозможно охватить всех. У нас (в школе, прим. ред.) больше двух батутов, один тренер, и то тяжело контролировать всех детей» – пояснила специалист.

Педагог отметила, что нужно не допускать детей на те элементы, к которым они не готовы и использовать страховку. В частных центрах за детьми недосматривают, оттого и большое количество травм. За юными спортсменами в школе тщательно следят. Так, на фоне частных тренировок с высокой нагрузкой, они травмируются реже и слабее, чем посетители батутных центров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава СК Бастрыкин поручил организовать проверку после падения ребенка с батута в Петербурге.