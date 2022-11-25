Леонид Слуцкий встретится с матерями и женами мобилизованных в Петербурге

Представитель либерально-демократической партии России пообщается с женщинами. Будут обсуждаться многие вопросы.

В субботу, 26 ноября в Петербурге глава ЛДПР Леонид Слуцкий встретится с матерями и женами мобилизованных граждан. Женщины обратились к партии, чтобы получить помощь, в том числе чтобы защитить родственников, попавших по частичную мобилизацию.

В ходе встречи будут подниматься как конкретные вопросы, так и обсуждение многочисленных глобальных вызовов, с которыми сталкивается современная женщина и что нужно делать, чтобы искоренить неравенство полов. Встреча пройдет в Петропавловской крепости, в Государственном музее истории Санкт-Петербурга (административное здание). Начало в 12:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сенатор Ковитиди предложила внести корректировки в закон о самообороне.