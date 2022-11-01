Сенатор Ковитиди предложила внести корректировки в закон о самообороне

В Совфеде предложили изменить закон о превышении самообороны. Инициативу высказала сенатор Ковитиди.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди выступила с предложением расширить допустимые пределы самообороны. Об этом стало известно во вторник, 1 ноября.

Как сообщают «Известия», сенатор считает, что для этого нужно внести в Уголовный кодекс нормы, учитывающие разницу в силе сторон. Это касается дел о превышении самообороны. По словам Ковитиди, множество убийств совершается на фоне длительного домашнего насилия в отношении женщин, которые превышают допустимую самооборону, чтобы защитить себя и детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме задумались о психологическом здоровье россиян и предложили создать Агентство по делам одиночества. Депутаты фракции ЛДПР предложили создать в России Агентство по делам одиночества.