Треть петербуржцев не устраивает их работа

Не все горожане оказались довольны своим трудом. При этом люди более старшего возраста чаще любят работу.

Работать приходится всем, однако далеко не каждый доволен своей деятельностью. Опрос показал, что треть жителей Петербурга (35%) совсем не любят свою работу. При этом однозначно любят свой труд 37% горожан, еще 28% испытывают смешанные чувства и затруднились ответить. Об этом стало известно из исследования, проведенного аналитиками сервиса hh.ru.

Примечательно, что отношение к работе меняется с возрастом: так, из опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет свою работу любят 33%, среди 25-34-летних – 36%, среди респондентов 35-44 лет – 42%, среди 45-54-летних – 44%, а старше 55 лет – 64% признаются, что ценят свою работу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы стали больше искать работу и подработки.