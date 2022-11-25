Треть петербуржцев не устраивает их работа

Треть петербуржцев не устраивает их работа
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Не все горожане оказались довольны своим трудом. При этом люди более старшего возраста чаще любят работу.

Работать приходится всем, однако далеко не каждый доволен своей деятельностью. Опрос показал, что треть жителей Петербурга (35%) совсем не любят свою работу. При этом однозначно любят свой труд 37% горожан, еще 28% испытывают смешанные чувства и затруднились ответить. Об этом стало известно из исследования, проведенного аналитиками сервиса hh.ru.

Примечательно, что отношение к работе меняется с возрастом: так, из опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет свою работу любят 33%, среди 25-34-летних – 36%, среди респондентов 35-44 лет – 42%, среди 45-54-летних – 44%, а старше 55 лет – 64% признаются, что ценят свою работу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы стали больше искать работу и подработки.

зарплата новости СПб работа


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Tele2 запустила серию уроков цифрового просвещения для школьников ...
В Смольном рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ с 1 декабря
Страховые пенсии проиндексируют на 4,8%: эксперт рассказал, что это будет ...
Стало известно, сколько петербуржцев готовы получать зарплату по серой схеме
На Дворцовой площади на несколько дней отключат освещение из-за проведения ...
Владелец «Питерлэнда» выиграл суд на 1,5 млрд рублей
В Петербурге к 2030 году увеличат протяженность веломаршрутов до 300 километров
Риелтор раскрыла, сколько будут стоить новостройки в Петербурге