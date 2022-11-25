Каких специалистов ищут в Петербурге для новогодней подработки и сколько готовы платить

Горожанам предлагают подзаработать к праздникам. Условия разные.

Под конец года в Петербурге стало появляться все больше сезонных временных вакансий. Для многих горожан это актуально, так как не всем хватает зарплаты на приобретение подарков близким к Новому году. Некоторые же просто хотят переключиться на другую деятельность. Специалисты hh.ru выяснили, что больше всего предложений с занятостью по выходным и вечерам по трем направлениям.

Обладателям водительских прав доступны вакансии: водитель-экспедитор (средняя зарплата на подработке — от 25 000 рублей), мотокурьер (от 40 000 рублей), водитель в такси (от 35 000 рублей на подработке). Для носителей иностранных языков: преподаватель для детей и для взрослых (на подработке от 36 000 рублей), логистический агент (от 15 000 рублей), переводчик (от 10 000 рублей), интернет-маркетолог (от 40 000 рублей). Без опыта можно стать: мастером-универсалом (на подработке от 20 000 рублей), сборщиком (от 10 000 рублей), help-менеджером клиентской поддержки (от 30 000 рублей), мерчандайзером-грузчиком (от 28 000 рублей), бариста выходного дня (от 19 000 рублей).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы стали больше искать работу и подработки.