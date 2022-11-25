Риелтор раскрыла, сколько будут стоить новостройки в Петербурге

Специалист рассказала, как изменится рынок недвижимости в городе. Больших перемен не ожидается.

Согласно итогам 2022 года, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Санкт-Петербурга снизилась до 244,8 тысяч рублей. За октябрь снижение составило 1,98% или 4,9 тысяч рублей. В сентябре средняя цена за «квадрат» держалась на уровне 249,8 тысяч рублей. Эксперт рынка новостроек Ольга Эбель пояснила, что ждет данный сегмент в Северной столице в ближайшее время.

Специалист считает неправильным мнение о дороговизне квартир в новостройках. Застройщики обозначают стоимость в соответствии с затратами на строительство и спросом. Также вначале 2022 года компании вынужденно придержали вывод новых объектов и новых очередей на рынок в связи с необходимостью пересмотра финансовой политики. Эбель отметила, что в ближайшее время цены немного вырастут, но скидки от застройщиков будут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в 14 районах снизилась стоимость вторичного жилья.