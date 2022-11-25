Стало известно, сколько петербуржцев готовы получать зарплату по серой схеме

В Петербурге немало жителей не против получить заработать нелегально. Чаще это люди среднего возраста.

Далеко не все работодатели соблюдают трудовое законодательство в полной мере. По этой причине многие россияне получают часть денег в конвертах. В Петербурге 38% жителей готовы к «серому» заработку. При этом тех, кто отказался бы от таких денег, оказалось больше – 39%. Об этом стало известно из исследования, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.

В полтора раза чаще, чем женщины, мужчины соглашаются на «черный» и «серый» доход (48% против 28%). Наибольшее количество готовых работать нелегально среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (40%). Также на данные условия чаще согласны горожане с доходом ниже 50 тысяч рублей (38%).

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