Setl Group оценили за надежность

Холдинг Setl Group стал обладателем золотого знака «Надежный застройщик России 2022». Это одна из наиболее престижных наград в сфере жилищного строительства России.

В Константиновском дворце в Стрельне застройщик Setl Group получил одну из главных федеральных общественных наград, которые вручаются по итогам года за соблюдение прав и интересов участников долевого строительства. В этом году только в Северо-Западном регионе за премию боролись 38 строительных компаний, а претендентов со всей России было более 310.

При определении лучших эксперты проверяют каждый объект застройщика, скрупулезно изучают документы, включая проектные декларации, разрешения на стройку и типовые договоры. Кроме этого, они получают информацию методом «тайный покупатель» в отделах продаж строительных компаний. В контролирующих структурах организаторы получают информацию о жалобах или претензиях со стороны покупателей и органов строительного надзора.

Setl Group стал обладателем золотого знака «Надежный застройщик России» не впервые. Также холдингу принадлежит максимальный рейтинг Единого ресурса застройщиков за своевременный ввод жилья в эксплуатацию, а такой результат имеют только 30% застройщиков России. Наивысший показатель означает, что своевременный ввод в эксплуатацию объектов застройщика достигает 100%. Также Setl Group лидирует среди петербургских застройщиков и входит в ТОП-3 девелоперов России по объемам ввода жилья. Холдинг сдает более 1,5 млн кв. м недвижимости ежегодно. А за всю свою историю застройщик уже ввел в эксплуатацию более 11 млн кв. м. Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

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