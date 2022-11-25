В Петербурге завершили съемки сериала про Екатерину II с Елизаветой Боярской в главной роли

Артистка снялась в историческом кино. Она грустит из-за окончания съемочного процесса.

Кинокомпания «Марс Медиа» заявила о завершении съемок 12-серийной исторической драмы «Великая. Золотой век». Известно, что сериал покажут на «Первом канале», главную роль исполнила Елизавета Боярская. Режиссер сериала — Сергей Гинзбург. Информацией об этом поделились в пресс-службе кинокомпании.

Боярская отметила, что испытывает смешанные чувства. Все участники устали, режим работы был насыщенным, но, с другой стороны, грустно, так как ей нравится команда, работавшая над проектом. Теперь киноделам предстоит следующий этап – постпродакшн.

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