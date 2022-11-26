Мобилизованных петербуржцев освободят от долгов за ЖКУ

Администрация Санкт-Петербурга подготовила проект постановления, освобождающему жителей города, призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей от уплаты долгов по жилищно-коммунальным услугам.

Текст соответствующего документа был опубликован на официальном сайте Смольного. Согласно ему, мобилизованные, добровольцы, а таже их родственники будут освобождены от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилье и коммунальные услуги.

На утверждение соответствующего заявления у Жилищного комитета есть две недели. Контроль за выполнением данного постановления осуществит вице-губернатор Анатолий Повелий.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что детям мобилизованных россиян могут выделить бюджетные места в вузах. Это учли в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.