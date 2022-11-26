Петербуржцам рассказали о едином пособии для беременных

Петербуржцам рассказали о едином пособии для беременных
Фото: Unsplash

С 2023 года семьи с детьми смогут получить единое пособие с начала беременности женщины до 17-летия ребенка. Изменения также коснулись назначения выплаты из маткапитала на детей до 3 лет.

Так с 2023 года единое пособие из бюджета можно получить на любого ребенка, а не только на второго по счету. Выплаты будут начисляться из бюджета в размере до 100% прожиточного минимума для детей в регионе.

Единое пособие и выплату из материнского капитала можно получить одновременно. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, имеют два варианта. Они могут получать пособие в старом формате или получить выплаты по новым правилам.

Также следует отметить, что получить пособие могут как неработающие россиянки, так и те, у кого есть трудовой договор. Главное, чтобы все условия оценки нуждаемости были соблюдены.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что мобилизованных петербуржцев освободят от долгов за ЖКУ.

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