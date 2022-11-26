Грустный декабрь: Сколько россиян останутся без новогоднего корпоратива

На следующей неделе начинается зима. 31 декабря для многих работающих россиян ассоциируется с новогодними корпоративами. Gazeta.spb выяснила, какому количеству граждан не удастся отметить праздник на работе.

Так, согласно имеющимся данным, 60% работающих россиян заявили о том, что у них не будет новогоднего корпоратива. Оставшиеся 40% можно поделить на две категории: те, у кого празднование состоится, но организованное самими сотрудниками (24%), и те, кому корпоратив организовывает работодатель (14%).

Следует упомянуть, что 27% корпоративов пройдут непосредственно в офисах, а 73% – за их пределами. 16% респондентов планируют отмечать Новый год без спиртного, а 84% будет возможность выпить.

Оплачиваться корпоративы также будут по-разному. В 44% сотрудники сами заплатят за праздник, 31% уверены, что средства выделит работодатель. Оставшиеся 25% поделят траты с начальством.

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