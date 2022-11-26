«Адамант» может посетить Гостиный Двор

Одна из ключевых фигур на рынке коммерческой недвижимости – холдинг «Адамант» – может постучаться в Гостиный двор Санкт-Петербурга и навести там свои порядки. И покупкой 10% акций все не закончится.

Как сообщает Мойка78, новым акционером АО «Большой Гостиный Двор» стала Марина Иваненко, связанная с ресторанным холдингом Ginza. Вместе с Вадимом Лапиным – основателем Ginza Project – она владеет половиной акций ООО «Царь», на которое зарегистрирован товарный знак.

При этом доли в части юридических лиц, связанных с Ginza Project, и нескольких других, вместе с Мариной Иваненко контролируют акционеры холдинга «Адамант» Михаил Баженов и Евгений Гуревич.

Новому акционеру еще предстоит попасть в состав совета директоров «Большого Гостиного Двора», но уже можно предположить, что Ginza и «Адамант» при этом забыты не будут.