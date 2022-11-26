«Адамант» может посетить Гостиный Двор

«Адамант» может посетить Гостиный Двор
Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Одна из ключевых фигур на рынке коммерческой недвижимости – холдинг «Адамант» – может постучаться в Гостиный двор Санкт-Петербурга и навести там свои порядки. И покупкой 10% акций все не закончится.

Как сообщает Мойка78, новым акционером АО «Большой Гостиный Двор» стала Марина Иваненко, связанная с ресторанным холдингом Ginza. Вместе с Вадимом Лапиным – основателем Ginza Project – она владеет половиной акций ООО «Царь», на которое зарегистрирован товарный знак.

При этом доли в части юридических лиц, связанных с Ginza Project, и нескольких других, вместе с Мариной Иваненко контролируют акционеры холдинга «Адамант» Михаил Баженов и Евгений Гуревич.

Новому акционеру еще предстоит попасть в состав совета директоров «Большого Гостиного Двора», но уже можно предположить, что Ginza и «Адамант» при этом забыты не будут.

Ginza Project адамант гостиный двор


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Глава «Справедливой России» не поверил данным об удовлетворенности россиян ...
Петербуржцам рассказали, что делать при утрате банковской карты
«Матерью-героиней» впервые за 30 лет стала петербурженка
Самолет, летевший в Петербург, экстренно сел в Новосибирске
В Петербурге трое в масках напали на женщину и отняли у нее 1,5 млн рублей
Более половины петербуржцев сделали прививку от гриппа
В Петербурге впервые прозвучит опера «Андре Шенье»
В Петербурге объявили в розыск мигранта, подозреваемого в убийстве