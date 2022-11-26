В Петербурге впервые прозвучит опера «Андре Шенье»

Вечером в четверг, 1 декабря, в Мариинском театре Санкт-Петербурга впервые прозвучит опера Умберто Джордано «Андре Шенье». Заглавную партию споет тенор Ахмед Агади.

«Либреттист Луиджи Иллика, мастер оперной драматургии и соавтор великого Пуччини, придумал захватывающую историю о гибели молодого поэта. В центре сюжета – реальное историческое лицо, французский поэт и публицист Андре Шенье, казненный на гильотине», – рассказали Gazeta.spb в пресс-службе Мариинского театра.

Отмечается, что несмотря на исключительную популярность отдельных фрагментов «Андре Шенье», живое исполнение оперы Умберто Джордано в России можно услышать редко. Здесь она звучала лишь несколько раз. И впервые ее можно будет услышать в Мариинском театре.

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