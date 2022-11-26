Открытие катка на Новой Голландии

В субботу, 26 ноября, на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге открывается каток общей площадью почти в 2 тысячи квадратных метров. Петербуржцы смогут насладиться катанием до 2 апреля 2023 года.

Как стало известно Gazeta.spb, декорации, в том числе фарфоровая статуэтка фигуристки, будут оформлены в футуристическом стиле. Также следует отметить, что у входа на лед будут размещены очаги с огнем и креслами – там посетители смогут передохнуть без необходимости снимать коньки.

Как и раньше, все билеты, включая детские и льготные, остаются доступны для покупки онлайн. Специальная система охлаждения не даст льду растаять даже в +10 градусов, а часовые перерывы между сеансами позволят поддерживать состояние катка ведь день.

При этом каждый вечер в течение недели на катке в Новой Голландии будут проводиться тематические музыкальные сеансы. Кроме того, один из киосков на Липовой аллее снова переделают в «Пирожковую», которая будет работать каждый день с 10:00 до 22:00.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, где в Санкт-Петербурге можно покататься на коньках уже сейчас. Первым в Петербурге открылся каток в «Севкабель Порту». А еще в конце октября в «Охта Парке» заработал живописный каток с необычными трассами.