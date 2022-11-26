Глава «Справедливой России» не поверил данным об удовлетворенности россиян качеством медицины

Глава «Справедливой России» не поверил данным об удовлетворенности россиян качеством медицины
Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Утверждения аналитиков ВЦИОМ о том, что почти 50% россиян довольны качеством медицины в стране, показались лидеру фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову неубедительными.

По его мнению, эти данные не должны вводить в заблуждение Министерства здравоохранения и финансов, а расходы на медицину следует увеличивать до 7% ВВП.

«Не знаю, среди кого проводился недавний опрос ВЦИОМа, но утверждения о том, что половина всех опрошенных довольны оказанной медицинской помощью, вызывает у меня недоверие. Потому что это расходится с теми данными, которые получает наша партия, наши Центры защиты прав граждан и я лично от жителей страны», – говорится в сообщении от пресс-службы председателя СРЗП.

Также следует отметить, что, по заявлениям политика, опрос ВЦИОМа появился в тот момент, когда в Госдуме рассматривается проект федерального бюджета на 2023–2025 годы. По мнению Сергея Миронова, результаты опроса способствуют незаинтересованности депутатов в увеличении финансирования здравоохранения.

Отдельно упоминания заслуживает тот факт, что, согласно данным Росстата, за последние 15 лет количество больничных организаций в России заметно снизилось. Так, например, в 2005 году в стране насчитывалось 9479 больничных организаций, из них 4136 – в городских поселениях и 929 в сельских поселениях. При этом к началу 2021 – только общее число учреждений составляло только 5065. Соответственно, за указанный период наблюдается снижение их количества почти в 39%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам главы Минздрава, в этом сезоне активно распространяется свиной грипп.

больницы минздрав минфин рф справедливая россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Глава «Справедливой России» не поверил данным об удовлетворенности россиян ...
Петербуржцам рассказали, что делать при утрате банковской карты
«Матерью-героиней» впервые за 30 лет стала петербурженка
Самолет, летевший в Петербург, экстренно сел в Новосибирске
В Петербурге трое в масках напали на женщину и отняли у нее 1,5 млн рублей
Более половины петербуржцев сделали прививку от гриппа
В Петербурге впервые прозвучит опера «Андре Шенье»
В Петербурге объявили в розыск мигранта, подозреваемого в убийстве