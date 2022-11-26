Глава «Справедливой России» не поверил данным об удовлетворенности россиян качеством медицины

Утверждения аналитиков ВЦИОМ о том, что почти 50% россиян довольны качеством медицины в стране, показались лидеру фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову неубедительными.

По его мнению, эти данные не должны вводить в заблуждение Министерства здравоохранения и финансов, а расходы на медицину следует увеличивать до 7% ВВП.

«Не знаю, среди кого проводился недавний опрос ВЦИОМа, но утверждения о том, что половина всех опрошенных довольны оказанной медицинской помощью, вызывает у меня недоверие. Потому что это расходится с теми данными, которые получает наша партия, наши Центры защиты прав граждан и я лично от жителей страны», – говорится в сообщении от пресс-службы председателя СРЗП.

Также следует отметить, что, по заявлениям политика, опрос ВЦИОМа появился в тот момент, когда в Госдуме рассматривается проект федерального бюджета на 2023–2025 годы. По мнению Сергея Миронова, результаты опроса способствуют незаинтересованности депутатов в увеличении финансирования здравоохранения.

Отдельно упоминания заслуживает тот факт, что, согласно данным Росстата, за последние 15 лет количество больничных организаций в России заметно снизилось. Так, например, в 2005 году в стране насчитывалось 9479 больничных организаций, из них 4136 – в городских поселениях и 929 в сельских поселениях. При этом к началу 2021 – только общее число учреждений составляло только 5065. Соответственно, за указанный период наблюдается снижение их количества почти в 39%.

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