Умер Владимир Калиниченко, раскрывший «убийство на Ждановской»

Умер Владимир Калиниченко, раскрывший «убийство на Ждановской»
Фото: скриншот «"Дела минувших дней": Владимир Калиниченко» YouTube

Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко скончался за неделю до того, как ему исполнилось 75 лет.

О его кончине сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем официальном telegram-канале.

«Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и «штучный» человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь», – сообщил он в публикации.

Следует напомнить, что Владимир Калиниченко стал известен из-за расследований громких коррупционных дел. Именно им было раскрыто «убийство на Ждановской», за которым последовали массовые чистки в Министерстве внутренних дел в начале 1980-х годов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что глава «Справедливой России» не поверил данным об удовлетворенности россиян качеством медицины.

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