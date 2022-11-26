Умер Владимир Калиниченко, раскрывший «убийство на Ждановской»

Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко скончался за неделю до того, как ему исполнилось 75 лет.

О его кончине сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем официальном telegram-канале.

«Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и «штучный» человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь», – сообщил он в публикации.

Следует напомнить, что Владимир Калиниченко стал известен из-за расследований громких коррупционных дел. Именно им было раскрыто «убийство на Ждановской», за которым последовали массовые чистки в Министерстве внутренних дел в начале 1980-х годов.

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