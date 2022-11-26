Петербуржцам рассказали, как продлить отпуск

Многие бы хотели, чтобы отпуск длился дольше. Gazeta.spb собрала несколько способов, позволяющих это сделать.

Прежде всего, есть возможность оформить отпуск за свой счет. Работодатель обязан согласиться при таких обстоятельствах и выделить: до 5 дней – на свадьбу или рождение ребенка, до 14 дней в год – одиноким мамам, если это условие закреплено в коллективном договоре, до 14 дней – работающим пенсионерам по старости, до 14 – родителям и супругам погибших военнослужащих, до 35 дней – ветеранам боевых действий, до 60 дней – инвалидам.

В остальных случаях доступны альтернативные варианты. К ним относится отгул за работу сверхурочно и в выходной или праздничный нерабочий день. Также взять 1-2 выходных для осмотра и донации может донор. Кроме того, при болезни работника отпуск продлевается на количество дней, совпадающих с днями отпуска.

Также следует добавить, что работодатель может дать дополнительные выходные по болезни ребенка или в случае присоединения отпуска к декрету.

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