Петербуржцам рассказали, как продлить отпуск

Петербуржцам рассказали, как продлить отпуск
Фото: Unsplash

Многие бы хотели, чтобы отпуск длился дольше. Gazeta.spb собрала несколько способов, позволяющих это сделать.

Прежде всего, есть возможность оформить отпуск за свой счет. Работодатель обязан согласиться при таких обстоятельствах и выделить: до 5 дней – на свадьбу или рождение ребенка, до 14 дней в год – одиноким мамам, если это условие закреплено в коллективном договоре, до 14 дней – работающим пенсионерам по старости, до 14 – родителям и супругам погибших военнослужащих, до 35 дней – ветеранам боевых действий, до 60 дней – инвалидам.

В остальных случаях доступны альтернативные варианты. К ним относится отгул за работу сверхурочно и в выходной или праздничный нерабочий день. Также взять 1-2 выходных для осмотра и донации может донор. Кроме того, при болезни работника отпуск продлевается на количество дней, совпадающих с днями отпуска.

Также следует добавить, что работодатель может дать дополнительные выходные по болезни ребенка или в случае присоединения отпуска к декрету.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что глава «Справедливой России» не поверил данным об удовлетворенности россиян качеством медицины.

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